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Зеленский назначил своего представителя в Раде

Фото: Галина Михайлюк (facebook_com_galyna_mykhailiuk_mp)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной раде. Им стала нардеп Галина Михайлюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №823, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной раде Украины (с согласия)", - говорится в документе.

Указ датирован сегодняшним днем, 20 декабря 2023 года.

Что известно о Михайлюк

Галина Михайлюк родилась в 1987 году в Киеве. Окончила Одесский государственный экономический университет по специальности "Банковское дело", а также аспирантуру кафедры гражданского права Национального университета "Одесская юридическая академия". Училась в Университете Йорка (Великобритания, международное корпоративное и коммерческое право).

Михайлюк была избрана народным депутатом от "Слуги народа" по номеру 47 в партийном списке. С 2019 года она является заместителем главы Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Что этому предшествовало

Напомним, 7 декабря президент Владимир Зеленский снял Федора Вениславского с должности своего представителя в Верховной раде.

Следует добавить, что во время полномасштабной войны Вениславский отличился несколькими скандальными заявлениями. В частности, по мобилизации в Украине.

Так, Вениславский заявлял, что повестки в Украине могут вручать по электронной почте и заказным письмом. Соответствующий законопроект уже готовят в парламенте.

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