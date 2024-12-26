Зеленський призначив постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше розповів, що Україна змінить низку послів в інших країнах. Також буде змінено представника країни в ООН. До того він заявив, що в Україні готують зміни у дипломатичному корпусі.

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