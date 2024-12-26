Зеленский назначил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее рассказал, что Украина сменит ряд послов в других странах. Также будет изменен представитель страны в ООН. До того он заявил, что в Украине готовят изменения в дипломатическом корпусе.

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