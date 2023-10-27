Зеленський призначив послів у Данію та Чилі, ще трьох дипломатів звільнив

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 жовтня, призначив нових послів у Данії та Чилі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
Своїми указами президент України звільнив наступних дипломатів:
Президент України призначив двох дипломатів послами:
У червні Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн. Мова йде про представників Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.
Також МЗС Польщі оголосило про призначення нового посла в Україні, ним став 68-річний історик та журналіст Ярослав Гузи.
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