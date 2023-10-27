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Зеленський призначив послів у Данію та Чилі, ще трьох дипломатів звільнив

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 жовтня, призначив нових послів у Данії та Чилі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Кого Зеленський звільнив

Своїми указами президент України звільнив наступних дипломатів:

  • Цимбалюка Євгенія Вікторовича з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні;
  • Видойника Михайла Михайловича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Данія;
  • Шутенка Сергія Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Грецькій Республіці.

Кого Зеленський призначив новими послами

Президент України призначив двох дипломатів послами:

  • Яневського Андрія Сергійовича Надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Данія;
  • Дюдіна Юрія Олексійовича надзвичайним і повноважним Послом України в Республіці Чилі.

Робота іноземних послів в Україні

У червні Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн. Мова йде про представників Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.

Також МЗС Польщі оголосило про призначення нового посла в Україні, ним став 68-річний історик та журналіст Ярослав Гузи.

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