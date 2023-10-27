Зеленский назначил послов в Данию и Чили, еще трех дипломатов уволил

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 октября, назначил новых послов в Дании и Чили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
Своими указами президент Украины уволил следующих дипломатов:
Президент Украины назначил двух дипломатов послами:
В июне Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран. Речь идет о представителях Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.
Также МИД Польши объявил о назначении нового посла в Украине, им стал 68-летний историк и журналист Ярослав Гузы.
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