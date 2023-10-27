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Зеленский назначил послов в Данию и Чили, еще трех дипломатов уволил

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 октября, назначил новых послов в Дании и Чили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Кого Зеленский уволил

Своими указами президент Украины уволил следующих дипломатов:

  • Цимбалюка Евгения Викторовича с должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене;
  • Видойника Михаила Михайловича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Дания;
  • Шутенко Сергея Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Греческой Республике.

Кого Зеленский назначил новыми послами

Президент Украины назначил двух дипломатов послами:

  • Яневского Андрея Сергеевича Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Дания;
  • Дюдина Юрия Алексеевича чрезвычайным и полномочным Послом Украины в Республике Чили.

Работа иностранных послов в Украине

В июне Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран. Речь идет о представителях Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.

Также МИД Польши объявил о назначении нового посла в Украине, им стал 68-летний историк и журналист Ярослав Гузы.

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