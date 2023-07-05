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Зеленський призначив послів в Антигуа і Барбуді, а також Еквадорі

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення послів в Еквадорі та Антигуа і Барбуді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента.

Антигуа і Барбуді

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки Маркарову Оксану Сергіївну надзвичайним і повноважним послом України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом", - зазначається в указі.

Що відомо про Маркарову?

  • в березні 2015 року її було призначено заступником міністра фінансів України, керівником апарату Міністерства фінансів. Вже у квітні 2016 року вона стала першим заступником міністра фінансів;
  • після відставки Олександра Данилюка, Маркарова була призначена в.о міністра фінансів України. Очолювала посаду міністра фінансів до 4 березня 2020 року;
  • вже 25 лютого 2021 року, відповідно до указу президента, була призначена надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки.

Республіка Еквадор

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Перу Полюховича Юрія Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Еквадор за сумісництвом", - зазначається в указі.

Що відомо про Полюховича?

  • з 2014 по 2016 рік обіймав посаду радника Міністра освіти і науки України на громадських засадах;
  • вже 11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника Міністра освіти і науки України, а з 10 по 25 березня 2020 року - в.о обов'язків міністра;
  • з 23 грудня 2022 року - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Перу.

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Володимир ЗеленськийЭквадор