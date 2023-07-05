Зеленський призначив послів в Антигуа і Барбуді, а також Еквадорі

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки Маркарову Оксану Сергіївну надзвичайним і повноважним послом України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом", - зазначається в указі.
Що відомо про Маркарову?
в березні 2015 року її було призначено заступником міністра фінансів України, керівником апарату Міністерства фінансів. Вже у квітні 2016 року вона стала першим заступником міністра фінансів;
після відставки Олександра Данилюка, Маркарова була призначена в.о міністра фінансів України. Очолювала посаду міністра фінансів до 4 березня 2020 року;
вже 25 лютого 2021 року, відповідно до указу президента, була призначена надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки.
Республіка Еквадор
"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Перу Полюховича Юрія Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Еквадор за сумісництвом", - зазначається в указі.
Що відомо про Полюховича?
з 2014 по 2016 рік обіймав посаду радника Міністра освіти і науки України на громадських засадах;
вже 11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника Міністра освіти і науки України, а з 10 по 25 березня 2020 року - в.о обов'язків міністра;
з 23 грудня 2022 року - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Перу.