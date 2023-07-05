Зеленский назначил послов в Антигуа и Барбуде, а также Эквадоре

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в Эквадоре и Антигуа и Барбуде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.
Антигуа и Барбуди
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки Маркарову Оксану Сергеевну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуде по совместительству", - отмечается в указе.
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Республика Эквадор
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Перу Полюховича Юрия Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Эквадор по совместительству", - отмечается в указе.
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