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Зеленський призначив посла України в Нідерландах

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Україна, Четвер 11 травня 2023 17:23
Зеленський призначив посла України в Нідерландах Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у середу, 10 травня, підписав указ про призначення українського посла в Королівстві Нідерланди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Призначити Карасевича Олександра Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", - сказано в повідомленні.

Раніше Карасевич обіймав посаду генерального директора Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП. Також був призначений до складу робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Нагадаємо, 27 вересня 2022 року Зеленський звільнив з посади посла в Нідерландах Максима Кононенка, а 17 березня 2023 року призначив його послом в Естонії.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Зеленський призначив колишнього генпрокурора Ірину Венедиктову послом у Швейцарії.

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Володимир Зеленський
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