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Екс-генпрокурора Венедіктову призначили послом в Швейцарії

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Україна, Четвер 17 листопада 2022 17:28
Екс-генпрокурора Венедіктову призначили послом в Швейцарії Фото: Ірина Венедіктова, екс-генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Колишній генеральний прокурор України Ірина Венедіктова отримала посаду посла у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

"Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації", - йдеться в тексті указу №786/2022 від 17 листопада.

Як відомо, Венедіктова до літа 2022 року очолювала Офіс генерального прокурора. Однак в середині липня президент Зеленський ухвалив рішення усунути Венедіктову з посади генпрокурора, а разом з нею у відставку був відправлений і очільник СБУ Іван Баканов.

На початку серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Венедіктова розглядається як кандидат на посаду посла в одну з країн Європи. Тоді він зазначив, що підписав подання про призначення Венедіктової послом у Швейцарії.

Нагадаємо, більше про ситуацію зі звільненням Венедіктової з Офісу генпрокурора можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Швейцарія Ірина Венедіктова
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