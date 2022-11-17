Екс-генпрокурора Венедіктову призначили послом в Швейцарії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

"Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації", - йдеться в тексті указу №786/2022 від 17 листопада.

Як відомо, Венедіктова до літа 2022 року очолювала Офіс генерального прокурора. Однак в середині липня президент Зеленський ухвалив рішення усунути Венедіктову з посади генпрокурора, а разом з нею у відставку був відправлений і очільник СБУ Іван Баканов.

На початку серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Венедіктова розглядається як кандидат на посаду посла в одну з країн Європи. Тоді він зазначив, що підписав подання про призначення Венедіктової послом у Швейцарії.