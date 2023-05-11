Зеленский назначил посла Украины в Нидерландах
Президент Владимир Зеленский в среду 10 мая подписал указ о назначении украинского посла в Королевстве Нидерланды.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Назначить Карасевича Александра Александровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды", - говорится в сообщении.
Ранее Карасевич занимал должность генерального директора Директората по внешней политике и стратегическому партнерству ОП. Также был назначен в состав рабочей группы по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Напомним, 27 сентября 2022 года Зеленский уволил с должности посла в Нидерландах Максима Кононенко, а 17 марта 2023 года назначил его послом в Эстонии.
Напомним, в ноябре прошлого года Зеленский назначил бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову послом в Швейцарии.
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