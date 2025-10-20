UA

Зеленський призначив першого заступника голови Держприкордонслужби

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка першим заступником голови Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Призначити Вавринюка Валерія Павловича першим заступником голови Державної прикордонної служби України", - сказано в указі.

Як повідомлялось, генерал-майор Валерій Вавринюк з грудня 2023 року був начальником Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Варто зазначити, що Валерій Вавринюк раніше очолював Західне регіональне управління ДПСУ, а згодом був призначений заступником головного прикордонного уповноваженого України на ділянках держкордону з Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Нагадаємо, що 29 серпня президент Зеленський звільнив Володимира Нікіфоренка з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України, яку він обіймав з вересня 2019 року.

Раніше ми писали про те, що голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко провів зустріч із солдатами підрозділу Юрія Касьянова, який вирішили розформувати. Зустріч відбулася для того, щоб військовослужбовці отримали об'єктивну інформацію і не велися на спекуляції та маніпуляції. У ній брали участь 35 військових, ще 15 долучилися пізніше і теж ознайомилися з роз'ясненнями.

