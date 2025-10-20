RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Зеленский назначил первого заместителя председателя Госпогранслужбы

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Вавринюка первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Назначить Вавринюка Валерия Павловича первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины", - сказано в указе.

Как сообщалось, генерал-майор Валерий Вавринюк с декабря 2023 года был начальником Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Стоит отметить, что Валерий Вавринюк ранее возглавлял Западное региональное управление ГПСУ, а впоследствии был назначен заместителем главного пограничного уполномоченного Украины на участках госграницы с Беларусью, Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Напомним, что 29 августа президент Зеленский уволил Владимира Никифоренко с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины, которую он занимал с сентября 2019 года.

 

Ранее мы писали о том, что глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко провел встречу с солдатами подразделения Юрия Касьянова, которое решили расформировать. Встреча состоялась для того, чтобы военнослужащие получили объективную информацию и не велись на спекуляции и манипуляции. В ней принимали участие 35 военных, еще 15 присоединились позже и тоже ознакомились с разъяснениями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийГосударственная пограничная служба