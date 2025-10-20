Зеленский назначил первого заместителя председателя Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Вавринюка первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
"Назначить Вавринюка Валерия Павловича первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины", - сказано в указе.
Как сообщалось, генерал-майор Валерий Вавринюк с декабря 2023 года был начальником Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Стоит отметить, что Валерий Вавринюк ранее возглавлял Западное региональное управление ГПСУ, а впоследствии был назначен заместителем главного пограничного уполномоченного Украины на участках госграницы с Беларусью, Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Напомним, что 29 августа президент Зеленский уволил Владимира Никифоренко с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины, которую он занимал с сентября 2019 года.
Ранее мы писали о том, что глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко провел встречу с солдатами подразделения Юрия Касьянова, которое решили расформировать. Встреча состоялась для того, чтобы военнослужащие получили объективную информацию и не велись на спекуляции и манипуляции. В ней принимали участие 35 военных, еще 15 присоединились позже и тоже ознакомились с разъяснениями.