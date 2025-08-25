UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій "А" СБУ: що відомо

Фото: Євген Хмара (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №657/2025 про призначення Євгена Хмари начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №657/2025 глави держави.

Документ офіційно затверджує Хмару на керівній посаді в одному з ключових підрозділів СБУ, що відповідає за проведення спеціальних операцій та стратегічних заходів із забезпечення безпеки держави.

Призначення набуває чинності з моменту підписання указу президентом.

Що відомо про Євгена Хмару

За відкритими даними, про кар’єру Хмари відомо небагато. Відомо, що у березні 2019 року п’ятий експрезидент України Петро Порошенко нагородив його орденом Данила Галицького.

Відзнака була присуджена за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов’язку з нагоди Дня Служби безпеки України.

Центр "А" СБУ виконує широкий спектр завдань - від контртерористичних операцій до спеціальних місій на користь національної безпеки.

Нагадаємо, що новим командиром 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України став підполковник Богдан "Пугач" Грішенков.

Служба безпеки УкраїниВійна в Україні