Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій "А" СБУ: що відомо

Документ офіційно затверджує Хмару на керівній посаді в одному з ключових підрозділів СБУ, що відповідає за проведення спеціальних операцій та стратегічних заходів із забезпечення безпеки держави.

Призначення набуває чинності з моменту підписання указу президентом.

Що відомо про Євгена Хмару

За відкритими даними, про кар’єру Хмари відомо небагато. Відомо, що у березні 2019 року п’ятий експрезидент України Петро Порошенко нагородив його орденом Данила Галицького.

Відзнака була присуджена за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов’язку з нагоди Дня Служби безпеки України.

Центр "А" СБУ виконує широкий спектр завдань - від контртерористичних операцій до спеціальних місій на користь національної безпеки.