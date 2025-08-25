RU

Общество Образование Деньги Изменения

Зеленский назначил нового начальника Центра спецопераций "А" СБУ: что известно

Фото: Евгений Хмара (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №657/2025 о назначении Евгения Хмары начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №657/2025 главы государства.

Документ официально утверждает Хмару на руководящей должности в одном из ключевых подразделений СБУ, отвечающем за проведение специальных операций и стратегических мероприятий по обеспечению безопасности государства.

Назначение вступает в силу с момента подписания указа президентом.

Что известно о Евгении Хмаре

По открытым данным, о карьере Хмары известно немного. Известно, что в марте 2019 года пятый экс-президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом Даниила Галицкого.

Отличие было присуждено за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга по случаю Дня Службы безопасности Украины.

Центр "А" СБУ выполняет широкий спектр задач - от контртеррористических операций до специальных миссий в интересах национальной безопасности.

Напомним, что новым командиром 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины стал подполковник Богдан "Пугач" Гришенков.

