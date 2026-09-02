Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

"Призначити Заїця Святослава Анатолійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться у документі.

Іншим указом глава держави звільнив з посади попереднього командувача Сухопутних військ.

"Звільнити Шаповалова Геннадія Миколайовича з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України", - сказано в указі президента.

Що відомо про Святослава Заїця

Святослав Заїць - виходець з Десантно-штурмових військ ЗСУ. У 2014 році він перебував на навчаннях в окупованому згодом Криму, коли Росія ввела на півострів свої війська.

Тоді Заїць командував розвідувальною ротою 25-ї повітрянодесантної бригади, у складі якої було близько сотні військових. Протягом місяця українські десантники залишалися заблокованими, однак відмовилися виконувати вимоги російських окупантів.

Зрештою Заїць вивів підрозділ на материкову Україну та продовжив службу в ДШВ.

Згодом він став начальником штабу - заступником командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У грудні 2016 року Заїця нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Відзнаку він отримав за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, самовідданість та високий професіоналізм під час виконання військового обов’язку.

У квітні 2026 року Святослава Заїця призначили командувачем 20-го армійського корпусу. Його попередник Віктор Ніколюк очолив Оперативне командування "Схід".