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Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

13:51 02.09.2026 Ср
2 мин
Глава государства также уволил с должности предыдущего командующего
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Святослав Заиц (facebook_com_20armycorps)

В среду, 2 сентября, Святослав Заиц был назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского.

"Назначить Заица Святослава Анатольевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Другим указом глава государства уволил с должности предыдущего командующего Сухопутными войсками.

"Уволить Шаповалова Геннадия Николаевича с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", - сказано в указе президента.

Что известно о Святославе Заице

Святослав Заиц - выходец из Десантно-штурмовых войск ВСУ. В 2014 году он находился на учениях в оккупированном впоследствии Крыму, когда Россия ввела свои войска на полуостров.

Тогда Заиц командовал разведывательной ротой 25-й воздушно-десантной бригады, в составе которой было около сотни военных. В течение месяца украинские десантники оставались заблокированными, однако отказались выполнять требования российских окупантов.

В конце концов Заиц вывел подразделение на материковую Украину и продолжил службу в ДШУ.

Впоследствии он стал начальником штаба - заместителем командира 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В декабре 2016 года Заиц был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Награду он получил за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм во время исполнения воинского долга.

В апреле 2026 года Святослав Заиц был назначен командующим 20-м армейским корпусом. Его предшественник Виктор Николюк возглавил Оперативное командование "Восток".

Напомним, 31 августа Зеленский освободил Александра Камышина от исполнения обязанностей советника президента по стратегическим вопросам.

Отметим, в тот же день Зеленский назначил заместителя главы Госпогранслужбы Вадима Ченчика временным исполняющим обязанности руководителя ведомства.

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