Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

В среду, 2 сентября, Святослав Заиц был назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского.
"Назначить Заица Святослава Анатольевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.
Другим указом глава государства уволил с должности предыдущего командующего Сухопутными войсками.
"Уволить Шаповалова Геннадия Николаевича с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", - сказано в указе президента.
Святослав Заиц - выходец из Десантно-штурмовых войск ВСУ. В 2014 году он находился на учениях в оккупированном впоследствии Крыму, когда Россия ввела свои войска на полуостров.
Тогда Заиц командовал разведывательной ротой 25-й воздушно-десантной бригады, в составе которой было около сотни военных. В течение месяца украинские десантники оставались заблокированными, однако отказались выполнять требования российских окупантов.
В конце концов Заиц вывел подразделение на материковую Украину и продолжил службу в ДШУ.
Впоследствии он стал начальником штаба - заместителем командира 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.
В декабре 2016 года Заиц был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Награду он получил за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм во время исполнения воинского долга.
В апреле 2026 года Святослав Заиц был назначен командующим 20-м армейским корпусом. Его предшественник Виктор Николюк возглавил Оперативное командование "Восток".
Напомним, 31 августа Зеленский освободил Александра Камышина от исполнения обязанностей советника президента по стратегическим вопросам.
Отметим, в тот же день Зеленский назначил заместителя главы Госпогранслужбы Вадима Ченчика временным исполняющим обязанности руководителя ведомства.