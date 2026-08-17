Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ: що про нього відомо

"Призначити Погрібного Юрія Івановича командувачем Сил логістики Збройних сил України", - йдеться в указі.

Іншим указом президент звільнив Володимира Карпенка з посади командувача Сил логістики.

Юрій Погрібний

Юрію Погрібному 41 рік. Він родом із Сумської області.

У 2007 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького.

Військову службу розпочав у 55-й окремій артилерійській бригаді, де пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізіону. У 2014 році Погрібний зустрів початок війни у складі цієї ж бригади, яка брала участь у звільненні Слов'янська, Краматорська, Лимана та інших населених пунктів на сході України.

У 2020 році Погрібний очолив 532 окремий ремонтно-відновлювальний полк, який забезпечував Харківський, Донецький та Запорізький напрямки.

2024 року він здобув оперативно-стратегічну освіту в Національному університеті оборони України, після чого став начальником озброєння оперативного командування "Схід".

Пізніше Погрібний почав виконувати обов'язки командувача Сил логістики ЗСУ.