Зеленский назначил нового командующего Силами логистики ВСУ: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погребного командующим Силами логистики ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.
"Назначить Погребного Юрия Ивановича командующим Сил логистики Вооруженных сил Украины", - сказано в указе.
Другим указом президент уволил Владимира Карпенко с должности командующего Силами логистики.
Юрию Погребному 41 год. Он родом из Сумской области.
В 2007 году окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого.
Военную службу начал в 55-й отдельной артиллерийской бригаде, где прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизиона. В 2014 году Погребной встретил начало войны в составе этой же бригады, участвовавшей в освобождении Славянска, Краматорска, Лимана и других населенных пунктов на востоке Украины.
В 2020 году Погребный возглавил 532 отдельный ремонтно-восстановительный полк, который обеспечивал Харьковское, Донецкое и Запорожское направления.
В 2024 году он получил оперативно-стратегическое образование в Национальном университете обороны Украины, после чего стал начальником вооружения оперативного командования "Схід".
Позже Погребной начал исполнять обязанности командующего Силами логистики ВСУ
Силы логистики отвечают, в частности, за обеспечение войск вооружением, боеприпасами, техникой, горючим и продовольствием, а также за ремонт военной техники.
К слову, такое назначение произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский обсудил кадровые вопросы с главкомом Михаилом Драпатым.