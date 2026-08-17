Кадрові рішення і діпстрайки: Зеленський розкрив, про що говорив із Драпатим

На ЗСУ чекають кадрові зміни, а також організаційні кроки, які посилять захист України від ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати зустрічі із головнокомандуючим ЗСУ Михайлом Драпатим, під час якої пролунала доповідь по фронту.

"Багато деталей про напрямки на Донеччині: ситуація в Костянтинівці, Слов’янський напрямок, Покровський. Маємо оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і готуємо нашу протидію", - зазначив президент.

Крім того, міністр оборони доповів про захист українських міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Зеленський підкреслив, що для цього потрібно додати ресурсів.

"Разом із головнокомандувачем ЗСУ визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити наш захист саме на цих найбільш інтенсивних напрямках. Визначив готувати кадрові рішення, які запропонував головнокомандувач", - зазначив він.

За словами глави держави, обговорювався й стан виконання далекобійних операцій за першу половину серпня. Також підтверджені пріоритети діпстрайків на наступні тижні та на вересень - президент заявив, що "підтверджені російські збитки доводять вірність напрямку нашого далекобійного курсу".