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Зеленський призначив нового голову Тернопільської ОДА

Фото: новий глава Терпільської ОВА Негода В'ячеслав (facebook.com/vanegoda)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 24 серпня, підписав указ про призначення нового голови Тернопільської ОВА. Ним став Негода В'ячеслав Андронович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Указ президента України №595/2024. Про призначення В.Негоди головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йшлось в указі.

Згідно з даним указом Негода В'ячеслав Андронович став головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

 

Що відомо про Негоду

Раніше Негода обіймав пост мера Тернополя та був заступником міністра регіонального розвитку.

Однак у 2023 році Кабмін погодив звільнення Негоди з посади заступника Міністра розвитку громад та територій. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

Крім цього Негода обіймав посаду керівника Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад України при президентові України на громадських засадах.

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Тернопіль