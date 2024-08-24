Зеленський призначив нового голову Тернопільської ОДА

Що відомо про Негоду

Раніше Негода обіймав пост мера Тернополя та був заступником міністра регіонального розвитку.

Однак у 2023 році Кабмін погодив звільнення Негоди з посади заступника Міністра розвитку громад та територій. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

Крім цього Негода обіймав посаду керівника Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад України при президентові України на громадських засадах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.