Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОВА

Что известно о Негоду

Ранее Негода занимал пост мэра Тернополя и был заместителем министра регионального развития.

Однако в 2023 году Кабмин согласовал увольнение Ненастья с должности заместителя Министра развития общин и территорий. Это произошло после скандала с первым замминистра Василием Лозинским, которого поймали на взятке в размере 400 тысяч долларов.

Кроме этого, Негода занимал должность руководителя Офиса Конгресса местных и региональных властей Украины при президенте Украины на общественных началах.

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