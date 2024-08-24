RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОВА

Фото: новый глава Терпольской ОВА Негода Вячеслав (facebook.com/vanegoda)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 24 августа, подписал указ о назначении нового главы Тернопольской ОВА. Им стал Негода Вячеслав Андронович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Указ президента Украины №595/2024. О назначении В.Негоды главой Тернопольской областной государственной администрации", - говорилось в указе.

Согласно данному указу Негода Вячеслав Андронович стал главой Тернопольской областной государственной администрации.

 

Что известно о Негоду

Ранее Негода занимал пост мэра Тернополя и был заместителем министра регионального развития.

Однако в 2023 году Кабмин согласовал увольнение Ненастья с должности заместителя Министра развития общин и территорий. Это произошло после скандала с первым замминистра Василием Лозинским, которого поймали на взятке в размере 400 тысяч долларов.

Кроме этого, Негода занимал должность руководителя Офиса Конгресса местных и региональных властей Украины при президенте Украины на общественных началах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь