Зеленський призначив нового голову Київської ОВА

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

Біографія

Руслан Кравченко - колишній керівник Бучанської окружної прокуратури, яку очолював із 15 березня 2021 року. У 2012 році він закінчив Юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

23 серпня 2022 року Кравченка було нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня. До цього він працював у військовій прокуратурі, якою керував Анатолій Матіос.

У 2023 році Кравченко хотів стати керівником Національного антикорупційного бюро, але не зміг перемогти в конкурсі.

Нагадаємо, 7 квітня Кабмін підтримав призначення Кравченка головою Київської облдержадміністрації.

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