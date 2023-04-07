Кабмін погодив кандидатуру голови Київської ОДА
Кабінет міністрів України, у п'ятницю, 7 квітня, підтримав призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кабміну.
"Підтримано проект Указу Президента України про призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив очільників Київської, Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.
Наразі Руслан Кравченко являється діючим керівником Бучанської окружної прокуратури. Він очолив її 15 березня 2021 року. У 2012 році він закінчив Юридичну академію імені Ярослава Мудрого.
23 серпня 2022 Кравченко був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. До цього він працював у військовій прокуратурі,якою керував Анатолій Матіос.
У 2023 році Кравченко хотів стати керівником Національного антикорупційного бюро, однак не зміг перемогти у конкурсі.
Фото: Руслан Кравченко (facebook.com/utvisrael)
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет Міністрів призначив Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки.
Нагадаємо, 21 березня Кабмін призначив Оксена Лісового новим міністром освіти та науки.
До цього Рада відправила у відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.
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