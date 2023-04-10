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Зеленский назначил нового главу Киевской ОВА

Фото: Руслан Кравченко (facebook.com/utvisrael)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового главы Киевской облгосадминистрации. Им стал Руслан Кравченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Биография

Руслан Кравченко - бывший руководитель Бучанской окружной прокуратуры, которую возглавлял с 15 марта 2021 года. В 2012 году он окончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

23 августа 2022 года Кравченко был награжден орденом "За заслуги" III степени. До этого он работал в военной прокуратуре, которой руководил Анатолий Матиос.

В 2023 году Кравченко хотел стать руководителем Национального антикоррупционного бюро, но не смог победить в конкурсе.

Напомним, 7 апреля Кабмин поддержал назначение Кравченко главой Киевской облгосадминистрации.

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