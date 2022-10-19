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Зеленський призначив нових послів Словаччини та Марокко

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України у Словаччині та Марокко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази, опубліковані на сайті президента.

Так, Мирослав Кастран став послом України у Словаччині. Указ про призначення датований 18 жовтня. Аналогічним документом цього ж дня Зеленський призначив Сергія Саєнка послом України у Королівстві Марокко.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський зняв з посади посла України в Казахстані Петра Врублевського. Сталося це після некоректного висловлювання останнього про війну в Україні, що ускладнило відносини Казахстану з Росією. У Кремлі зажадали від Астани вислати українського посла. Але Казахстан відповів на вимогу відмовою, попросивши, своєю чергою, Україну змінити її.

Також Україна прийняла рішення позбавити посла Ірану акредитації через постачання дронів Росії. А 18 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулєба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

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Володимир Зеленський