Зеленський призначив командувача ОК "Південь" на нову посаду: чим він займатиметься

"... бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені, його завдання - це координація безпекової допомоги Україні", - зазначив президент.

Варто нагадати, що у німецькому Вісбадені знаходиться місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU). Відкриття цього центру було одним з ключових зобов'язань, прийнятих членами НАТО на саміті Альянсу в липні 2024 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що створення нового центру у Вісбадені затягується. Генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що очікує на запуск роботи центру до кінця 2024 року.