Зеленський призначив Калашника головою Київської ОДА

Микола Калашник

Варто зауважити, що Микола Калашник народився в Києві 22 травня 1990 року.

У 2013 році здобув повну вищу освіту в Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

З 2015 року кандидат економічних наук.

З 2013 по 2017 рр. працював у Дарницькій районній адміністрації в Києві.

З 2017 по 2020 рр. обіймав посаду керівника апарату Дарницької райдержадміністрації.

У 2022 році став доцентом кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування в Нацакадемії державного управління.

з 2022 по 2024 рр. був в.о. голови Дарницької райдержадміністрації.

13 грудня 2024 року став першим заступником голови Київської ОДА.

1 січня 2025 року Калашника призначили в.о. голови Київської ОДА.

До слова, 11 березня стало відомо, що Кабмін погодив призначення Калашника на посаду голови Київської ОДА.

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