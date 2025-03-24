Зеленский назначил Калашника главой Киевской ОГА

Николай Калашник

Стоит заметить, что Николай Калашник родился в Киеве 22 мая 1990 года.

В 2013 году получил полное высшее образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности".

С 2015 года кандидат экономических наук.

С 2013 по 2017 гг. работал в Дарницкой районной администрации в Киеве.

С 2017 по 2020 гг. занимал должность руководителя аппарата Дарницкой райгосадминистрации.

В 2022 году стал доцентом кафедры маркетинга, экономики, управления и администрирования в Нацакадемии государственного управления.

с 2022 по 2024 гг. был и.о. главы Дарницкой райгосадминистрации.

13 декабря 2024 года стал первым заместителем главы Киевской ОГА.

1 января 2025 года Калашника назначили и.о. главы Киевской ОГА.

К слову, 11 марта стало известно, что Кабмин согласовал назначение Калашника на должность главы Киевской ОГА.

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