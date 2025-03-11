Кабмін погодив призначення Калашника головою Київської ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо призначення Миколи Калашника на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Це кадрове рішення було погоджено під час останнього засідання уряду.

У 2018 році завершив навчання в Національній академії державного управління при президентові України, де здобув кваліфікацію магістра державного управління. З 2020 по 2024 рік він працював першим заступником голови Дарницької районної адміністрації.

З 13 грудня 2024 року Микола Калашник став першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації, а з 1 січня 2025 року - тимчасово виконував обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації.