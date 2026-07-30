Зеленський призначив ексміністра Соболева заступником керівника ОП

Глава держави зазначив, що підписав указ про призначення Соболева заступником Кирила Буданова.

"Олексій зосередиться в команді Офісу на економічному напрямі й працюватиме в координації з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевими владами", - йдеться у заяві президента.

Зеленський зауважив, що домовився із Соболевим, що той координуватиме роботу з партнерами для "розробки й наповнення реальним змістом" плану відновлення України після війни.

"У час завершення війни Україна має бути повністю готовою перейти до звичайного цивільного економічного життя, зберегти силу оборонних виробництв і створити необхідні стимули для того, щоб українці могли реалізовувати свій підприємницький потенціал і професійні перспективи в Україні", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що під час війни важливо максимально підтримати економічну активність в Україні, підприємців та підприємництво, а також зберегти якнайбільше робочих місць і створювати нові.

Що відомо про Соболева

Ексміністр економіки, довкілля та сільського господарства України. В січні 2023 року був призначений на посаду заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

З липня 2024 року - перший заступник міністра економіки України.

З 17 липня 2025 року до 17 липня 2026 року обіймав посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства.