Зеленський призначив двох глав ОДА

Призначення голови Рівненської ОДА

В указі №858/2023 вказано, що головою Рівненської ОДА призначено Коваля Олександра Сергійовича.

Коваль Олександр Сергійович

Народився 12 жовтня 1987 року в місті Костопіль. Працював у Костопільській райдержадміністрації, потім у Державній інспекції з контролю за використанням та охороною земель Управління Держкомзему в Костопільському районі.

Фото: Коваль Олександр Сергійович (rrda.rv.gov.ua)

Розпорядженням президента України Володимира Зеленського від 5 березня 2021 року був призначений головою Рівненської районної державної адміністрації.

Звільнення попереднього глави ОВА

На початку листопада повідомлялося, що Верховна рада призначила голову Фонду державного майна. Ним став екс-керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За відповідне рішення проголосували 279 парламентаріїв.

Призначення голови Донецької ОДА

В указі №857/2023 вказано, що головою Донецької ОДА призначено Філашкіна Вадима Сергійовича.

Філашкін Вадим Сергійович

Філашкін має юридичну освіту - у 2008 році він закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.

Він - кандидат юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

З 1995 по 2001 рік проходив строкову службу у Збройних Силах України. З 2001 до 2007 року служив за контрактом.

Фото: Філашкін Вадим Сергійович (facebook com sportdonoda)

У 2007-2008 роках працював на керівних посадах Головного управління МВС в Одеській області. З 2008 по 2012 очолював різні відділи у структурі управління боротьби з організованою злочинністю УМВС у Миколаївській області.

У листопаді 2016 року був призначений заступником начальника Головного управління національної поліції у Донецькій області.

Вже 2019 року він став заступником голови Донецької обласної державної адміністрації.

Звільнення попереднього глави ОВА

Нагадаємо, раніше головою Донецької ОВА був Павло Кириленко. Наразі він обіймає посаду голови Антимонопольного комітету України.

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