Зеленский назначил двух глав ОГА

Назначение председателя Ровенской ОГА

В указе №858/2023 указано, что главой Ровенской ОГА назначен Коваль Александр Сергеевич.

Коваль Александр Сергеевич

Родился 12 октября 1987 года в городе Костополе. Работал в Костопольской райгосадминистрации, затем в Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель Управления Госкомзема в Костопольском районе.

Фото: Коваль Александр Сергеевич (rrda.rv.gov.ua)

Распоряжением президента Украины Владимира Зеленского от 5 марта 2021 года был назначен главой Ровенской районной государственной администрации.

Увольнение предыдущего главы ОВА

В начале ноября сообщалось, что Верховная рада назначила главу Фонда государственного имущества. Им стал экс-руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

За соответствующее решение проголосовали 279 парламентариев.

Назначение главы Донецкой ОГА

В указе №857/2023 указано, что главой Донецкой ОГА назначен Филашкин Вадим Сергеевич.

Филашкин Вадим Сергеевич

У Филашкина есть юридическое образование - в 2008 году он окончил Киевский национальный университет внутренних дел.

Он – кандидат юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

С 1995 по 2001 год проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. С 2001 по 2007 год служил по контракту.

Фото: Филашкин Вадим Сергеевич (facebook com sportdonoda)

В 2007-2008 годах работал на руководящих должностях Главного управления МВД в Одесской области. С 2008 по 2012 год возглавлял различные отделы в структуре управления борьбы с организованной преступностью УМВД в Николаевской области.

В ноябре 2016 года назначен заместителем начальника Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

Уже в 2019 году он стал заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации.

Увольнение предыдущего главы ОВА

Напомним, ранее главой Донецкой ОВА был Павел Кириленко. В настоящее время он занимает должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

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