Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Facebook .

"Вірчі грамоти. Новопризначені посли Туреччини, Чехії, Люксембургу, Південної Африки, Бангладеш і Гвінеї", - йдеться у повідомленні.

Зеленський привітав їх із початком дипломатичної місії в Україні. Також він окремо поспілкувався з кожним про важливі аспекти співпраці між нашими країнами.

За словами президента, з послом Чехії відбувся обмін думками про взаємодію двох держав в оборонній сфері з урахуванням пріоритетних потреб українських захисників, а також посилення співпраці у сфері ОПК.

А послу Люксембургу глава України висловив подяку за передачу Королівством броньованих медичних автомобілів.

Вручення вірчих грамот

Варто зауважити, що вручення вірчих грамот фактично означає початок дипломатичної місії для посла у країні.

Нагадаємо, на початку серпня Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Швеції, Індонезії, Колумбії, Чилі та Перу.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та ЄС.