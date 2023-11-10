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Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран

Украина, Пятница 10 ноября 2023 20:31
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Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов шести стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.

"Верительные грамоты. Новоназначенные послы Турции, Чехии, Люксембурга, Южной Африки, Бангладеш и Гвинеи", - говорится в сообщении.

Зеленский поздравил их с началом дипломатической миссии в Украине. Также он отдельно пообщался с каждым о важных аспектах сотрудничества между нашими странами.

По словам президента, с послом Чехии состоялся обмен мнениями о взаимодействии двух государств в оборонной сфере с учетом приоритетных потребностей украинских защитников, а также усиление сотрудничества в сфере ОПК.

А послу Люксембурга глава Украины выразил благодарность за передачу Королевством бронированных медицинских автомобилей.

Вручение верительных грамот

Следует отметить, что вручение верительных грамот фактически означает начало дипломатической миссии для посла в стране.

Напомним, в начале августа Зеленский принял верительные грамоты от послов Германии, Швеции, Индонезии, Колумбии, Чили и Перу.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и ЕС.

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