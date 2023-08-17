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Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів шести країн

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Київ, Четвер 17 серпня 2023 20:43
Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів шести країн Фото: президент України Володимир Зеленський та посол Німеччини в Україні Мартін Єгер (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 серпня, прийняв вірчі грамоти у послів Німеччини, Швеції, Індонезії, Колумбії, Чилі та Перу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

"(Прийняв - ред.) вірчі грамоти нових послів, які прибули працювати в Україну. Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу", - написав президент.

Зеленський також зазначив, що провів окремі переговори з кожним з дипломатів. Темами обговорень стали спільні можливості та захист міжнародного права.

В Офісі президента уточнили, що з послом Німеччини обговорювалися ключові пріоритети у питанні оборонної підтримки України, з послом Індонезії - посилення двосторонніх відносин, а з послом Швеції - підтримка початку переговорів щодо членства України в ЄС цього року.

Глава держави подякував послам за підтримку України.

Варто зауважити, що вручення вірчих грамот фактично означає початок роботи нових послів.

Нагадаємо, 21 червня президент України ухвалив вірчі грамоти у послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.

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