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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та Євросоюзу

Київ, Середа 27 вересня 2023 20:45
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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та Євросоюзу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести країн, а також Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Як зазначив Зеленський, він прийняв вірчі грамоти від послів:

  • Естонії;
  • Франції;
  • Словенії;
  • Угорщини;
  • Великої Британії;
  • Канади;
  • Євросоюзу.

"Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики та можливості. Світ з Україною! Дякую за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами", - уточнив глава держави.

Вручення вірчих грамот

Варто зауважити, що вручення вірчих грамот фактично означає початок дипломатичної місії для посла у країні.

Нагадаємо, на початку серпня Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Швеції, Індонезії, Колумбії, Чилі та Перу.

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