Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести країн, а також Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.
Як зазначив Зеленський, він прийняв вірчі грамоти від послів:
"Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики та можливості. Світ з Україною! Дякую за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами", - уточнив глава держави.
Варто зауважити, що вручення вірчих грамот фактично означає початок дипломатичної місії для посла у країні.
Нагадаємо, на початку серпня Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Німеччини, Швеції, Індонезії, Колумбії, Чилі та Перу.
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