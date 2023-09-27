RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран и Евросоюза

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов шести стран, а также Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Как отметил Зеленский, он принял верительные грамоты от послов:

  • Эстонии;
  • Франции;
  • Словении;
  • Венгрии;
  • Великобритании;
  • Канады;
  • Евросоюза.

"Пообщался отдельно с каждым о наших отношениях, поддержке и общих вызовах и возможностях. Мир с Украиной! Спасибо за поддержку. Вместе будем работать ради победы и усиления крепкого партнерства между нашими странами", - уточнил глава государства. 

Вручение верительных грамот

Стоит заметить, что вручение верительных грамот фактически означает начало дипломатической миссии для посла в стране. 

Напомним, в начале августа Зеленский принял верительные грамоты от послов Германии, Швеции, Индонезии, Колумбии, Чили и Перу.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийФранцияВеликобританияВенгрияКанадаЭстонияЕвросоюзСловения