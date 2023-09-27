Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран и Евросоюза

Как отметил Зеленский, он принял верительные грамоты от послов:

Эстонии;

Франции;

Словении;

Венгрии;

Великобритании;

Канады;

Евросоюза.

"Пообщался отдельно с каждым о наших отношениях, поддержке и общих вызовах и возможностях. Мир с Украиной! Спасибо за поддержку. Вместе будем работать ради победы и усиления крепкого партнерства между нашими странами", - уточнил глава государства.

Вручение верительных грамот

Стоит заметить, что вручение верительных грамот фактически означает начало дипломатической миссии для посла в стране.

Напомним, в начале августа Зеленский принял верительные грамоты от послов Германии, Швеции, Индонезии, Колумбии, Чили и Перу.