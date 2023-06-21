ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран

Новина українською →
Украина, Среда 21 июня 2023 21:56
Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 июня, принял верительные грамоты у послов пяти стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.

"Верительные грамоты. Послы Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии", - говорится в сообщении.

Президент поздравил послов с началом дипломатической миссии в Украине.

"Вместе укрепляем международный порядок, основанный на правилах, и защищаем жизнь", - добавил Зеленский.

Недавно Министерство иностранных дел Турции назначило нового посла в Украине. Им стал Мустафа Левент Бильген.

Также президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника послом Украины в Бразилии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Швейцария Азербайджан Пакистан Исландия Норвегия
NEWS
Последний бастион. Готова ли РФ взорвать "Крымский титан": угрозы и последствия
Последний бастион. Готова ли РФ взорвать "Крымский титан": угрозы и последствия
DAILY
Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать