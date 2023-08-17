Зеленский принял верительные грамоты у новых послов шести стран

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 августа, принял верительные грамоты у послов Германии, Швеции, Индонезии, Колумбии, Чили и Перу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

"(Принял - ред.) верительные грамоты новых послов, прибывших работать в Украину. Германия, Индонезия, Швеция, Чили, Колумбия и Перу", - написал президент.

Зеленский также отметил, что провел отдельные переговоры с каждым из дипломатов. Темами обсуждений стали общие возможности и защита международного права.

В Офисе президента уточнили, что с послом Германии обсуждались ключевые приоритеты в вопросе оборонной поддержки Украины, с послом Индонезии - усиление двусторонних отношений, а с послом Швеции - поддержка начала переговоров по членству Украины в ЕС в этом году.

Глава государства поблагодарил послов за поддержку Украины.

Стоит заметить, что вручение верительных грамот фактически означает начало работы новых послов.

Напомним, 21 июня президент Украины принял верительные грамоты у послов Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.