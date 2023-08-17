ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский принял верительные грамоты у новых послов шести стран

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Киев, Четверг 17 августа 2023 20:43
Зеленский принял верительные грамоты у новых послов шести стран Фото: президент Украины Владимир Зеленский и посол Германии в Украине Мартин Егер (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 августа, принял верительные грамоты у послов Германии, Швеции, Индонезии, Колумбии, Чили и Перу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

"(Принял - ред.) верительные грамоты новых послов, прибывших работать в Украину. Германия, Индонезия, Швеция, Чили, Колумбия и Перу", - написал президент.

Зеленский также отметил, что провел отдельные переговоры с каждым из дипломатов. Темами обсуждений стали общие возможности и защита международного права.

В Офисе президента уточнили, что с послом Германии обсуждались ключевые приоритеты в вопросе оборонной поддержки Украины, с послом Индонезии - усиление двусторонних отношений, а с послом Швеции - поддержка начала переговоров по членству Украины в ЕС в этом году.

Глава государства поблагодарил послов за поддержку Украины.

Стоит заметить, что вручение верительных грамот фактически означает начало работы новых послов.

Напомним, 21 июня президент Украины принял верительные грамоты у послов Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Швеция Перу Чили Колумбия Индонезия
NEWS
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины