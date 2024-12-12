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Зеленський приїхав на позиції дивізіону HIMARS у Запорізькій області

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

У День Сухопутних військ президент України Володимир Зеленський відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку. Він оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського. Саме ця бригада першою в Україні одержала системи HIMARS і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

 Фото: український президент Володимир Зеленський на Запорізькому напрямку (president.gov.ua)

Глава держави також заслухав доповідь командувача ОУВ "Таврія" Геннадія Шаповалова про виконані операції, зокрема з використанням далекобійних засобів, особливості застосування систем HIMARS та динаміку постачання боєприпасів до них.

"Честь бути з нашими бійцями сьогодні, привітати з Днем Сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ і артилерії, відзначити нагородами. Дякую за службу й захист нашої держави та людей. Нехай HIMARS’и не підводять, нехай бʼють ворожі цілі",- наголосив Зеленський

День Сухопутних військ

День Сухопутних військ України - щорічне свято, яке відзначають 12 грудня на честь Сухопутних військ, які є найчисленнішим видом Збройних сил України.

Свято було встановлено 18 жовтня 1997 року указом президента України, враховуючи значні заслуги цього виду військ у забезпеченні обороноздатності держави.

Детальніше про те, як в Україні з’явився День Сухопутних військ ЗСУ, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили України