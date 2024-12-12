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Зеленский приехал на позиции дивизиона HIMARS в Запорожской области

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В День Сухопутных войск президент Украины Владимир Зеленский посетил дивизион HIMARS на Запорожском направлении. Он осмотрел технику, заслушал доклад и отметил воинов государственными наградами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Зеленский посетил один из дивизионов 27-й реактивной артиллерийской бригады имени Петра Калнышевского. Именно эта бригада первой в Украине получила системы HIMARS и сейчас обеспечивает артиллерийскую поддержку обороны Запорожской и Донецкой областей.

Фото: украинский президент Владимир Зеленский на Запорожском направлении (president.gov.ua)

Глава государства также заслушал доклад командующего ОУВ "Таврия" Геннадия Шаповалова о выполненных операциях, в частности с использованием дальнобойных средств, особенностях применения систем HIMARS и динамике поставок боеприпасов к ним.

"Честь быть с нашими бойцами сегодня, поздравить с Днем Сухопутных войск и недавним Днем ракетных войск и артиллерии, отметить наградами. Спасибо за службу и защиту нашего государства и людей. Пусть HIMARS'ы не подводят, пусть бьют вражеские цели",- подчеркнул Зеленский

 

День Сухопутных войск

День Сухопутных войск Украины - ежегодный праздник, который отмечают 12 декабря в честь Сухопутных войск, которые являются самым многочисленным видом Вооруженных сил Украины.

Праздник был установлен 18 октября 1997 года указом президента Украины, учитывая значительные заслуги этого вида войск в обеспечении обороноспособности государства.

Подробнее о том, как в Украине появился День Сухопутных войск ВСУ, - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины