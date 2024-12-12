Зеленский приехал на позиции дивизиона HIMARS в Запорожской области

Зеленский посетил один из дивизионов 27-й реактивной артиллерийской бригады имени Петра Калнышевского. Именно эта бригада первой в Украине получила системы HIMARS и сейчас обеспечивает артиллерийскую поддержку обороны Запорожской и Донецкой областей.

Фото: украинский президент Владимир Зеленский на Запорожском направлении (president.gov.ua)

Глава государства также заслушал доклад командующего ОУВ "Таврия" Геннадия Шаповалова о выполненных операциях, в частности с использованием дальнобойных средств, особенностях применения систем HIMARS и динамике поставок боеприпасов к ним.

"Честь быть с нашими бойцами сегодня, поздравить с Днем Сухопутных войск и недавним Днем ракетных войск и артиллерии, отметить наградами. Спасибо за службу и защиту нашего государства и людей. Пусть HIMARS'ы не подводят, пусть бьют вражеские цели",- подчеркнул Зеленский