Зеленський приїхав до Норвегії після Фінляндії

Як йдеться на сайті уряду, Зеленський вже приземлився в Норвегії. Напередодні він відвідував Фінляндію.

"Я дуже радий мати можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії... Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за самозахист і робить внесок у зусилля для досягнення міцного справедливого миру в країні. Я з нетерпінням чекаю на конструктивні дискусії щодо того, як Норвегія може найкращим чином надати допомогу Україні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що Зеленський та Стьоре проведуть сьогодні кілька зустрічей. У робочій зустрічі також візьмуть участь міністр фінансів Єнс Столтенберг (колишній генсек НАТО), міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде та міністр оборони Торе Сандвік.

З міркувань безпеки інших подробиць про програму президента України в Норвегії не розкривається.