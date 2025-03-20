Зеленский приехал в Норвегию после Финляндии

Как говорится на сайте правительства, Зеленский уже приземлился в Норвегии. Накануне он посещал Финляндию.

"Я очень рад иметь возможность приветствовать Владимира Зеленского в Норвегии... Норвегия поддерживает Украину в ее борьбе за самозащиту и вносит вклад в усилия для достижения прочного справедливого мира в стране. Я с нетерпением жду конструктивные дискуссии о том, как Норвегия может наилучшим образом оказать помощь Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Отмечается, что Зеленский и Стере проведут сегодня несколько встреч. В рабочей встрече также примут участие министр финансов Йенс Столтенберг (бывший генсек НАТО), министр иностранных дел Эспен Барт Эйде и министр обороны Торе Сандвик.

Из соображений безопасности других подробностей о программе президента Украины в Норвегии не раскрывается.