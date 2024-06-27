Зеленський приїхав до Львова

Так, він побував на Марсовому полі у Львові, де вшанував пам'ять загиблих захисників.

"Львів. Марсове поле. Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави. Ніколи не забудемо кожного й кожну, чиї сміливість і сила здобували волю для України", - йдеться у підпису до кадрів.

У Львівській ОВА зазначають, що Зеленський прибув у Львівську область з неоголошеним візитом.

Зазначимо, як пише Reuters, Зеленський має прибути 27 червня в Брюссель, де підпише безпекову угоду між Україною та ЄС.

Зокрема, нещодавно голова Ради ЄС Шарль Мішель розіслав запрошення членам, в якому повідомив, що 27 червня відбудеться "обмін думками" з президентом Володимиром Зеленським. Вони заплановані на 14:00 (15:00 за київським часом, - ред).