Зеленский приехал во Львов

Так, он побывал на Марсовом поле во Львове, где почтил память погибших защитников.

"Львов. Марсовое поле. Помним, какова цена свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждого, чьи смелость и сила приобретали волю для Украины", - говорится в подписи к кадрам.

Во Львовской ОВА отмечают, что Зеленский прибыл во Львовскую область с необъявленным визитом.

Отметим, как пишет Reuters, Зеленский должен прибыть 27 июня в Брюссель, где подпишет соглашение о безопасности между Украиной и ЕС.

В частности, недавно глава Совета ЕС Шарль Мишель разослал приглашение членам, в котором сообщил, что 27 июня состоится "обмен мнениями" с президентом Владимиром Зеленским. Они запланированы на 14:00 (15:00 по киевскому времени, – ред).