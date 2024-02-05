Зеленський приїхав у Кропивницький та провів нараду щодо ВПО та посилення ППО

"Кіровоградщина - один із тих регіонів, який активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково. Область відновлює потенціал своїх підприємств", - написав Зеленський.

За словами президента, під час його візиту основним питанням була допомога внутрішньо переміщеним особам. Президент нагадав, що у Кіровоградській області їх залишилося жити майже 90. На його думку, наразі дуже важливо зберегти та створити для них робочі міста.

"Окремо поспілкувалися щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури, посилення ППО. Важливо нарощувати системи РЕБ", - сказав президент.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Зараз виплати отримують близько 2,5 млн осіб. Очікується, що після рішення уряду їх будуть отримувати 1,5 млн осіб.

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