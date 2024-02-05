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Зеленский приехал в Кропивницкий и провел совещание по ВПЛ и усилению ПВО

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 5 февраля, прибыл с рабочим визитом в Кропивницкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Кировоградщина - один из тех регионов, который активно помогает стране выстоять как экономически, так и безопасно. Область восстанавливает потенциал своих предприятий", - написал Зеленский.

По словам президента, во время его визита основным вопросом была помощь внутриперемещенным лицам. Президент напомнил, что в Кировоградской области их осталось жить почти 90. По его мнению, очень важно сохранить и создать для них рабочие города.

"Отдельно пообщались по защите объектов критической инфраструктуры, усилению ПВО. Важно наращивать системы РЭБ", - сказал президент.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Сейчас выплаты получают около 2,5 млн. человек. Ожидается, что после решения правительства их будут получать 1,5 млн. человек.

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Владимир ЗеленскийКропивницкийПВОВнутренне перемещенные лица