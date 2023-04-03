Зеленський приїхав у Ягідне під Черніговом, де під час окупації був "підвал смерті"

Зокрема, глава держави побував у тому "підвалі смерті" та поспілкувався із місцевими жителями, які пережили окупацію.

"Місцеві мешканці, і дорослі, і діти, пройшли тут катування. Я дуже дякую їм за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів, розповісти усьому світу про трагедію, яку принесла РФ, російські військові разом з їхнім керівництвом, з їхнім президентом", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що селянам довелося перенести страждання, катування, нелюдське ставлення.

"Близько 400 людей жили у Ягідному до окупації і майже 370 з них побували в цьому підвалі", - повідомив Зеленський.

Відомо, що разом із главою держави до Ягідного приїхали віце-канцлер Німеччини Роберт Габек, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, а також керівник ОП Андрій Єрмак.

"Дуже важливо, що тут разом із нами наші партнери, які самі все бачать. Дуже важливо бачити, що відбувалося в таких підвалах, аби розуміти, допомагати Україні...Можу додати тільки одне: все це (тортури, нелюдське ставлення - ред.) можу побажати президенту Росії, провести залишок свого життя у підвалі, із відром замість туалету", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що село Ягідне Чернігівської області близько місяця знаходилось під російською окупацією та було звільнене українськими військовими 30 березня 2022 року.

Додамо, що за кілька днів після окупації війська РФ облаштували свій штаб у місцевій школі, а до підвалу зігнали понад 300 людей, серед яких були і діти.

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