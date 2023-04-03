Зеленский приехал в Ягодное под Черниговом, где во время оккупации был "подвал смерти"

В частности, глава государства побывал в "подвале смерти" и пообщался с местными жителями, пережившими оккупацию.

"Местные жители, и взрослые, и дети, прошли здесь пытки. Я очень благодарю их за то, что выжили, смогли дождаться наших воинов, рассказать всему миру о трагедии, которую принесла РФ, российские военные вместе с их руководством, с их президентом", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что местным пришлось перенести страдания, пытки, бесчеловечное отношение.

"Около 400 человек жили в Ягодном до оккупации и около 370 из них побывали в этом подвале", - сообщил Зеленский.

Известно, что вместе с главой государства в Ягодное приехали вице-канцлер Германии Роберт Габек, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, а также руководитель ОП Андрей Ермак.

"Очень важно, что здесь вместе с нами наши партнеры, которые сами все видят. Очень важно видеть, что происходило в таких подвалах, чтобы понимать, помогать Украине... Могу добавить только одно: все это (пытки, бесчеловечное отношение - ред. ) могу пожелать президенту России, провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета", - добавил Зеленский.

Напомним, что село Ягодное Черниговской области около месяца находилось под российской оккупацией и было освобождено украинскими военными 30 марта 2022 года.

Добавим, что через несколько дней после оккупации войска РФ обустроили свой штаб в местной школе, а в подвал согнали более 300 человек, среди которых были и дети.

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